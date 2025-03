O Japão selou a qualificação para o Mundial 2026 ao vencer na receção ao Bahrain, por 2-0. Na manhã desta quinta-feira, na 7.ª jornada, Morita foi titular, mas deixou a partida ao intervalo.

Num encontro de sentido único, os nipónicos até inauguraram o marcador ao nono minuto por Endo, do Liverpool. Todavia, o médio desviou o esférico com a mão.

Na etapa complementar, entre trocas, Daichi Kamada inaugurou o marcador, aos 66 minutos. O médio do Crystal Palace apenas precisou de três minutos em campo para fazer a diferença.

Nos derradeiros minutos, foi a vez de Kubo – avançado da Real Sociedad – brilhar, impondo o 2-0 aos 87 minutos.

🇯🇵 Japan are the FIRST team to qualify for the FIFA World Cup 2026 with 3 games remaining.



🌎 It’s the first time they qualified for the tournament faster than ever before.

⚽️ Kamada Daichi and Kubo Takefusa scored to defeat Bahrain by two goals to nil.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rMC0pkMGW9