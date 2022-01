Mário Jardel está a participar no programa Big Brother Famosos, da TVI, e partilhou publicamente os pormenores de um episódio relacionado com drogas, em 2002, numa altura em que estava vinculado ao Sporting.



«Em 2002, tive uma overdose e fiquei sete dias acordado, usando cocaína. Para vocês que me estão a ver, isso não é exemplo nenhum. Contratei mulheres, fiquei naquela vida achando que não ia acontecer nada comigo, que estava tudo bem», começou por dizer.



O antigo jogador pediu para sair no início da temporada 2002/03. Tal não aconteceu, começou a jogar apenas em outubro e já sem o fulgor demonstrado no passado. Em dezembro, foi ao Brasil para tratar do divórcio com Karen Ribeiro e tudo piorou.



«Naquele dezembro de 2002, eu ia apresentar-me, houve aquela confusão toda, imprensa e tudo. Ser pessoa pública não é fácil. Temos salário altíssimo, ao meu nível ainda mais», recordou.



Jardel garante que continua a lutar diariamente contra os vícios: «Estou muito consciente desse meu problema, dessa minha luta diária. O que importa é que estou vivo e digo aqui: ‘não às drogas’.»