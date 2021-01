Na antecâmara da receção ao Tondela, desta sexta-feira, o Benfica recuperou quatro pessoas: Jardel, Gonçalo Ramos, Seferovic e João Ferreira estão curados da covid-19 e voltaram aos treinos no Seixal.

Jardel e Gonçalo Ramos foram reintegrados na passada terça-feira, enquanto que Seferovic e João Ferreira juntaram-se ao grupo no dia seguinte (nesta quarta-feira).

De recordar que Pizzi, que tinha testado positivo à covid-19 ainda antes da Supertaça, já voltou às opções do técnico, Jorge Jesus, no empate com o Santa Clara.

Afastados dos trabalhos continuam Gabriel e Franco Cervi, que testaram positivo antes da viagem para os Açores.