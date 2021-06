A luso-brasileira Jassie Vasconcelos e a holandesa Joline Amani deixam de ser jogadoras do Benfica a partir de 1 de julho, dia em que finalizam a ligação ao clube.

O Benfica confirmou esta sexta-feira a saída das duas atletas, que ficaram ligadas à conquista do campeonato e de duas Taças da Liga em 2020/2021, uma destas ainda relativa a 2019/2020.

Jassie já tinha representado o Benfica em 2018/2019, então com uma passagem de sucesso (20 jogos, 36 golos). Esta temporada, marcada por grave lesão num joelho, a jogadora de 26 anos fez apenas três jogos. Já Joline fez 24 jogos e oito golos, depois de ter chegado ao Benfica no verão 2020, oriunda do futebol dos Países Baixos.