Javi Sánchez
Há 50 min
«Arouca deu tudo, sairmos sem pontos nem prémio é muito frustrante»
Sánchez, do emblema da Serra da Freita, lamenta derrota
DS
Javi Sánchez, defesa-central espanhol que foi titular do lado do Arouca na derrota contra o Sporting, analisou o 2-1 travado no Municipal daquela cidade neste sábado.
Análise
«Foi um jogo importante. O Arouca deu tudo e sairmos sem pontos, sem prémio, é muito frustrante porque demos tudo em campo.»
«A equipa está a crescer com uma boa dinâmica. Jogámos bem tendo bola. Apesar de tudo, seguir sem pontos é muito triste.»
Contratação em janeiro
«Vim trazer o que sei para a equipa, estou agradecido pela confiança que me deram.»
