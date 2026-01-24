Javi Sánchez, defesa-central espanhol que foi titular do lado do Arouca na derrota contra o Sporting, analisou o 2-1 travado no Municipal daquela cidade neste sábado.

Análise

«Foi um jogo importante. O Arouca deu tudo e sairmos sem pontos, sem prémio, é muito frustrante porque demos tudo em campo.» 

«A equipa está a crescer com uma boa dinâmica. Jogámos bem tendo bola. Apesar de tudo, seguir sem pontos é muito triste.» 

Contratação em janeiro

«Vim trazer o que sei para a equipa, estou agradecido pela confiança que me deram.» 

RELACIONADOS
Juniores: Sporting e Benfica empatam no início da fase de campeão
Arouca-Sporting (onzes): Borges aposta em Hjulmand e Luís Guilherme
Capitão Hjulmand de volta: os onzes prováveis para o Arouca-Sporting