Presidente de LaLiga desde 2013, o advogado Javier Tebas, de 57 anos, é considerado um dos homens mais poderosos do futebol europeu e mundial e normalmente não deixa por dizer o que lhe vai no pensamento. Desta o tema passou pela retoma da Serie A em Itália e pela expetativa que se vive nesta altura sobre o recomeço das competições, conhecidas que são as opiniões coincidentes dos presidentes da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriel Gravina e da Serie A, Paolo Dal Pino, em concluir a prova em campo.

«Acompanho a evolução diária da situação nos vários países. (…) O Gabriele Gravina está a trabalhar muito bem, com um notável sentido de responsabilidade, e com sucesso, está plenamente consciente do momento sério que passamos, das questões de saúde, que prevalecem sobre o aspeto económico. Ele sabe que existem pessoas que tentam explorar a pandemia para obter vantagens. Mas o risco hoje é de uma pandemia financeira. Terminar a temporada não é apenas um objetivo económico, mas também de integridade moral. Aos clubes espanhóis, estamos a monitorizá-los passo a passo, com o único objetivo de concluir o campeonato em totais condições de segurança. Dissemos uma coisa muito clara: os protocolos que foram desenvolvidos tanto em Espanha como em Itália são excelentes e permitem que jogadores, técnicos e funcionários trabalhem em paz», referiu o presidente de LaLiga em entrevista ao Corriere dello Sport.

Para além do enfoque na questão italiana, Javier Tebas falou igualmente na decisão do governo francês de dar por concluídas as competições de futebol no país.

«Em França, eles foram apressados. O seu exemplo não é para seguir, nem podemos comparar a Ligue 1 à nossa e à Serie A. Estou certo de que outros interesses prevaleceram, para além de que os franceses estavam atrasados na conceção do protocolo. Arrisca muito mais um pescador, um funcionário de uma linha de montagem ou um funcionário de um supermercado em relação a um jogador de futebol que treina de acordo com os nossos protocolos. Excelente está a ser também o trabalho do meu colega Paolo Dal Pino. Ele tem o dever de proteger a integridade e a sustentabilidade dos clubes, procurando completar a temporada. Nós ainda não sabemos a data de início da Liga, mas em breve vamos saber», afirmou Javier Tebas a quem é atribuído um significativo mérito no que ao dinamismo da Liga espanhola de futebol diz respeito e cujo mandato à frente de LaLiga termina em 2024.