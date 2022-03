O presidente da La Liga Javier Tebas não poupou nas críticas aos dirigentes que pretendem organizar a Superliga europeia.

«Há uma semana houve uma reunião na sua casa [Andrea Agnelli] para falar sobre o projeto da Superliga, uma liga continental de duas categorias, onde os campeonatos nacionais servem como eliminatórias para este torneio, mas os grandes clubes vão estar presentes de qualquer forma», disse no Business of Football Summit, um evento organizado pelo Financial Times, onde estão presentes Andrea Agnelli, da Juventus, ou Joan Laporta e Florentino Pérez, do Barcelona e do Real Madrid.

«Eles mentem mais que [Vladimir] Putin, dizem constantemente que a Superliga não vai afetar as competições nacionais, mas afetará. Para mim é um insulto, porque o prejuízo seria muito grande», acrescentou Tebas.

Também esta quinta-feira, Agnelli revelou que 11 dos 12 clubes que estavam inicialmente vinculados ao projeto ainda se mantêm favoráveis à reforma do futebol europeu.