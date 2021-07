O Gil Vicente decidiu apresentar o mais recente reforço, Jean Irmer, de forma original. O clube de Barcelos colocou o antigo médio do Marítimo na pele de Walter White, mítica personagem da série Breaking Bad.



O jogador brasileiro recriou uma cena na popular caravana e a publicação foi acompanhada por várias expressões famosas da série norte-americana, como «I am the danger», «the one who knocks» ou «say my name».



O que lhe parece o resultado final?