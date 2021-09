Jean Paul N'Djoli tem 20 anos e jogava no Évreux FC 27, equipa que disputa o quinto escalão do futebol em França. Depois de destacar-se na pré-temporada da equipa B do Rayo Vallecano, alimentou o sonho de ser feliz em Espanha. Porém, acordou para um pesadelo.

O jovem avançado francês treinou e disputou jogos amigáveis pelo Rayo Vallecano B sem um contrato de trabalho. Quando lhe apresentaram um documento para assinar, o valor proposta era metade do esperado.

N'Djoli não assinou e vive uma situação dramática há dois meses: a treinar, sem contrato e sem receber, para além de ter de dormir no chão de um apartamento partilhado com mais seis jovens do clube.

«No apartamento somos sete para quatro quatros, há duas casas de banho, mas só funciona uma. Em dois dos quartos nem há cama, só um colchão no chão. É onde eu durmo», explicou, à Cadena SER.

«Temos um sofá na sala, mas nem nos podemos sentar porque está todo molhado. O clube não paga à pessoa que vem limpar a casa e cozinhar, portanto essa pessoa também não faz as compras. Não vai trabalhar de graça. Pagamos a nossa própria comida com o dinheiro que as nossas famílias enviam e tentar ajudar os jogadores mais jovens», denuncia Jean Paul N'Djoli.

O testemunho do jovem francês está a provocar grande agitação em Espanha e, como consequência da entrevista, N'Djoli já foi impedido pelo Rayo Vallecano de continuar a treinar com a equipa B.