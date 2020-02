Jennifer Lopez e Shakira foram as artistas convidadas para atuar no intervalo do Super Bowl, jogo que terminou com a vitória dos Kansas City Chiefs por 31-20.

Durante cerca de 15 minutos, a dupla latina animou o público com uma coletânea dos singles de maior sucesso: «Let’s get loud» e «Waka Waka» foram alguns dos temas ouvidos no descanso da partida disputada em Miami.