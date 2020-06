Um golo já nos descontos permitiu ao Jeonbuk, do treinador português José Morais, segurar a liderança no campeonato sul-coreano de futebol, ao vencer na visita ao Pohang, por 2-1.

Instantes antes o Ulsan (17 pontos) tinha vencido confortavelmente em casa do terceiro classificado, o Gangwon (3-0), e assumia o comando da Liga, um cenário que obrigava o Jeonbuk (18) a triunfar também em casa do quarto classificado.

O campeão Jeonbuk sofreu até aos instantes finais, já depois de ter anulado na segunda parte a vantagem que o Pohang alcançou, depois de marcar por Lee Seung-Mo, aos 41 minutos, e a equipa de José Morais empatar com um autogolo de Ha Chang-Era, aos 61.

O homem do jogo acabou por ser Kim Min-Hyeok, com o central a desviar a bola no livre que deu o golo na própria baliza aos da casa, e ao marcar o golo da vitória, surgindo a cabecear ao segundo poste após um canto.