A Juventus anunciou, este domingo, a contratação de Jérémie Boga. O extremo francês chega a Turim por empréstimo do Nice até ao final da temporada e com opção de compra.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Esta temporada, o jogador de 29 anos, que conta com passagens pelo Sassuolo e Atalanta, realizou 20 jogos e apontou dois golos e duas assistências pelo emblema francês.