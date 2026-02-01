Jérémie Boga
Há 27 min
OFICIAL: Jérémie Boga é reforço da Juventus
Extremo chega por empréstimo do Nice
AL
Extremo chega por empréstimo do Nice
AL
A Juventus anunciou, este domingo, a contratação de Jérémie Boga. O extremo francês chega a Turim por empréstimo do Nice até ao final da temporada e com opção de compra.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Esta temporada, o jogador de 29 anos, que conta com passagens pelo Sassuolo e Atalanta, realizou 20 jogos e apontou dois golos e duas assistências pelo emblema francês.
Nel frattempo... ✍🏻— JuventusFC (@juventusfc) February 1, 2026
Ufficiale | Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️
I dettagli ➡️ https://t.co/dd5OeVLyPc@Jeep pic.twitter.com/MHdeHgBBfP
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS