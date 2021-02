Numa altura em que Lenglet tem sido alvo de críticas por causa do penálti cometido aos 89 minutos, que permitiu ao Cadiz fazer o empate frente ao Barcelona, Jérémy Mathieu falou sobre como era o ambiente no balneário dos catalães quando jogava lá.

Passei muito mal durante a última época no Barcelona. Tinha a sensação de que a derrota em Turim [com a Juventus, nos quartos de final da Liga dos Campeões] foi culpa minha, mas não entendo porque me atacaram. O futebol são onze jogadores», começou por dizer o ex-jogador do Barcelona e do Sporting à RAC1.

«Sentia-me sozinho no balneário. Ninguém me apoiava e, para mim, isto não é futebol. Agora todos atacam o Lenglet e sei bem o que isso é», frisou Mathieu, deixando um conselho ao compatriota: «Deve tentar ser positivo para dar a volta e fazer o seu trabalho da melhor forma possível.»

Mathieu revelou depois: «Não falei com Luis Enrique durante o ano inteiro. Eu preciso de um pouco de afeto e no Sporting tive-o, incentivavam-me, mas no Barcelona nada. Por exemplo, num jogo contra o Málaga cometi um erro, ninguém me disse nada no dia seguinte, nada, nem uma frase.»

O ex-jogador disse ainda que «Griezmann não está ao nível que mostrou no Atlético de Madrid.»

«Pessoalmente, creio que errou ao assinar pelo Barça. No Atlético era uma peça muito importante, não sei tem essa importância no Barcelona», apontou.