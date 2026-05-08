«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Jeremy Monga, o menino que bate recordes de precocidade

Idade: 16 anos (10/07/2009)

Posição: Extremo esquerdo

Clube: Leicester City

Pé preferencial: Direito

País: Inglaterra

Jeremy Monga é um jovem prodígio inglês de ascendência congolesa que se tornou um nome mediático ao quebrar recordes de precocidade no futebol britânico. Formado na academia do Leicester, clube ao qual se juntou com apenas nove anos, a sua ascensão foi meteórica. Em abril de 2025, com apenas 15 anos e 271 dias, fez a sua estreia na Premier League contra o Newcastle United, tornando-se o segundo jogador mais jovem de sempre a atuar na competição, superado apenas por Ethan Nwaneri.

A transição para o futebol sénior foi gerida com cuidado, mas o talento tornou impossível mantê-lo apenas a competir nas camadas jovens. Na temporada 2025/2026, já integrado na equipa principal no Championship, Monga continuou a fazer história, ao tornar-se o marcador mais jovem de sempre da competição, com 16 anos e 37 dias.

Internacional pelas camadas jovens de Inglaterra, Monga já foi capitão dos sub-16 e deu o salto para os sub-18 e sub-19 ainda antes de completar 17 anos. O seu perfil atrai a atenção não só pela idade, mas pela capacidade de influenciar jogos num patamar tão físico e técnico como é o topo do futebol inglês. É visto como a grande promessa de Leicester e uma das maiores esperanças para o futuro da seleção inglesa.

Pontos fortes: drible, agilidade e imprevisibilidade

O principal atributo de Monga é a sua capacidade de drible e agilidade no 1x1. Sendo um extremo que pode atuar em ambos os flancos, embora prefira a esquerda para fletir para o meio, ele possui um centro de gravidade baixo que lhe permite mudar de direção de forma explosiva.

Outro fator diferenciador é a sua versatilidade técnica. Monga é tecnicamente muito dotado com ambos os pés, o que o torna imprevisível. Pode ir à linha de fundo para cruzar ou procurar zonas centrais para finalizar. Além disso, demonstra uma inteligência tática invulgar para a sua idade, sabendo quando deve acelerar o jogo ou quando deve segurar a posse para permitir a subida da equipa.

A maturidade competitiva também merece destaque. Estrear-se numa Premier League ou jogar regularmente num Championship muito físico, com apenas 15/16 anos, exige uma força mental enorme. Monga não se intimida perante defesas veteranos e demonstra uma grande confiança, tentando lances individuais que a maioria dos jovens evitaria. Essa personalidade destemida é o que o separa de outros talentos que sentem o peso da transição para o futebol profissional.

Pontos a melhorar: capacidade física, tomada de decisão

Como seria de esperar num jogador de 16 anos, a sua maior lacuna começa na capacidade física e força muscular. Com cerca de 1,73m e uma estrutura ainda em desenvolvimento, Monga pode ter dificuldades em duelos aéreos ou em disputas de corpo a corpo contra defesas mais possantes.

A tomada de decisão sob pressão é outro aspeto a limar. Embora seja brilhante tecnicamente, por vezes Monga peca por excesso de individualismo, tentando o drible quando por vezes poderia haver uma melhor opção. Este é um ponto em comum nos extremos mais jovens, mas a evolução para um jogador de elite exigirá que materialize todo o seu talento em golos e assistências.

Por fim, a contribuição defensiva ainda é inconsistente. Em sistemas táticos modernos que exigem uma pressão alta e coberturas defensivas rigorosas dos extremos, Monga por vezes desliga-se do jogo sem bola. O posicionamento defensivo e a agressividade no momento de recuperação são áreas em que os treinadores têm focado o seu trabalho de desenvolvimento.

Potencial

O potencial de Jeremy Monga é considerado de classe mundial. Tem todas as condições para se tornar um titular indiscutível numa equipa de topo da Premier League e um elemento habitual na seleção principal da Inglaterra. O facto de já ter acumulado quase 1000 minutos de futebol profissional antes dos 17 anos coloca-o num patamar de experiência semelhante ao de jogadores como Jude Bellingham ou Wayne Rooney na mesma idade.

O seu valor de mercado já reflete esta expectativa, estando avaliado em 10 milhões de euros apesar da curta carreira. Os principais clubes ingleses estão a monitorizar de perto a situação, principalmente depois da descida à terceira divisão já consumada. O potencial de um jogador que quebrou recordes tão precocemente contribui para todo este interesse à sua volta.

A longo prazo, o teto de Monga depende primordialmente da escolha do projeto desportivo certo. A saída do Leicester parece praticamente certa e o salto terá de ser para um clube que potencie jovens talentos, onde possa crescer e tornar-se um dos melhores extremos do mundo. O seu futuro parece passar inevitavelmente por grandes palcos, sendo apenas uma questão de tempo até que o seu nome seja comum nas discussões sobre os melhores jogadores sub-21 do planeta.