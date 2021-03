Jeriel De Santis marcou um golo incrível no duelo entre o Boavista e o Rio Ave, em jogo em atraso da 9.ª jornada da Liga Revelação.



O jovem avançado venezuelano, de 18 anos, recolheu a bola, deu dois toques e, ligeiramente à frente da linha do meio-campo, fez um chapéu perfeito ao guarda-redes do Rio Ave.



O Boavista venceu o encontro por 3-1, fora de portas.