Morreu João Teixeira, treinador do Jerumelo, anunciou este sábado a equipa de Mafra.

O jovem técnico tinha 33 anos e estava no Jerumelo desde 2021/22, época na qual foi treinador-adjunto. Antes, havia sido também adjunto no Atlético.

«É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso Treinador João Teixeira. À família e amigos, deixamos as nossas condolências nesta hora difícil e continuaremos cá para vos apoiar. Até sempre, João Teixeira. Foste um verdadeiro campeão. Descansa em paz», escreveu o Jerumelo, nas redes sociais.

À família e amigos de João Teixeira, o Maisfutebol endereça as mais sentidas condolências.