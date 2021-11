Depois da passagem falhada por Alvalade, Jesé voltou à terra natal para jogar no Las Palmas e, na presente época, tem estado em plano de destaque.

«A verdade é que voltei a sentir-me futebolista», disse o avançado espanhol à Movistar+, assumindo que regressou ao emblema das Canárias à procura de «estabilidade emocional».

«Quando um futebolista está estável, mostra o que tem de melhor e é isso que está a acontecer comigo», reconheceu.

Em 14 jogos, Jesé mostrou um rendimento muito diferente daquele que apresentou ao serviço do Sporting em 2019/20 e já soma seis golos e cinco assistências.

«Tem sido fantástico para mim, porque estou rodeado de uma equipa que conheço tão bem, com o apoio de todas as pessoas que estão envolvidas no clube, tanto o presidente como os meus companheiros, o treinador, os funcionários. E claro a estabilidade da família, ter a minha companheira e os meus filhos próximos ajuda muito», assumiu.

Depois da explosão precoce no plantel sénior do Real Madrid, Jesé rumou ao PSG, onde dividiu o balneário com Kylian Mbappé, um dos alvos dos merengues. Naquela época, conversou com o francês sobre uma possível transferência para o Santiago Bernabéu.

«Dizia-me que ia jogar no Real Madrid algum dia. Não sabia se seria num ano, em dois ou em três», lembrou, antes de afirmar que está «seguro» de que Mbappé vai transferir-se para Espanha «agora ou na temporada que vem».