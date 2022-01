Um azar nunca vem só. Wilson Manafá lesionou-se com gravidade no clássico frente ao Benfica (3-1), depois de ter participado nos primeiros dois golos do FC Porto, e enfrenta uma paragem prolongada.



Agora, através das redes sociais, a companheira do lateral portista confessou que sentiu-se mal ao ver Manafá com dores, ainda no Estádio do Dragão, e acabou por desmaiar.



«Sou sensível a tudo o que seja sangue, ou situações mais delicadas. Quando estive com ele logo após se ter lesionado, comecei a passar mal por vê-lo cheio de dores e não conseguir fazer nada. Para não atrapalhar, fui-me afastando para ver se me sentia melhor, até que desmaiei desamparada», explicou Jessica Jeremias, referindo que abriu o queixo e que teve de ser suturada.



Quanto a Manafá, sofreu uma rotura do tendão rotuliano e teve de se submeter a uma operação cirúrgica, na Ordem de São Francisco, no Porto, a 31 de dezembro. O jogador do FC Porto regressou a casa no dia seguinte.