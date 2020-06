Jessica Lopes é uma indefetível adepta do Chelsea. Esta brasileira, a viver em Londres, costuma ser presença assídua em Stamford Bridge, já fez ensaios fotográficos com a camisola dos Blues e confessou recentemente que não vê a hora da Liga Inglesa regressar ao normal.

Ora numa entrevista recente, Jessica Silva – que foi Miss Bum Bum 2019 – prometeu mostrar mais do que apenas as curvas: a brasileira garantiu que se o Chelsea vencer a Liga dos Campeões, tira a roupa toda e mostra-se assim mesmo, como veio ao mundo e com uma camisola do clube.

A promessa desta modelo da Playboy, que frequentemente é capaz de revista, deve ter aumentado o número de adeptos que estão a torcer pelo Chelsea.

O problema é que o clube inglês precisa de um milagre: depois de perder por 3-0 em casa com o Bayern, precisa de fazer quatro golos em Munique na segunda mão, para seguir para os quartos de final da competição. Para complicar ainda mais as coisas, Van Ginkel está lesionado, Ngolo Kanté e Pulisic estiveram muito tempo parados e estão em dúvida para o regresso da competição.

Enfim, não está fácil, mas há que ter esperança. Voltando a Jessica Lopes, importa dizer que a brasileira também não teve uns últimos meses fáceis. Depois de fazer um ensaio fotográfico com o equipamento do Chelsea, a modelo foi fortemente criticada pelo que os leitores consideraram um uso excessivo do Photoshop. Em causa, diziam, estava o exagero no tamanho da cintura.

Ora Jessica Lopes ficou magoada e veio a público fazer um esclarecimento: não é Photoshop, é mesmo a realidade. A cintura dela, diz a própria, mede 53 centímetros e é uma das mais delgadas do mundo. A brasileira garante que tudo o que se vê nas fotografias é pura realidade.