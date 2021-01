Sérgio Conceição cumpriu o 188.º jogo como treinador do FC Porto em Famalicão, no triunfo por 4-1 frente à equipa local.

O técnico igualou o registo de Jesualdo Ferreira e tornou-se o terceiro português com mais partidas pelos azuis e brancos, o quarto no geral.

O treinador com mais partidas pelo FC Porto é José Maria Pedroto com 327 encontros, de acordo com o almanaque azul e branco.

Segue-se Artur Jorge com 257 e depois Joseph Szabo com 219. Conceição está a 31 jogos do registo do húngaro e tem, neste momento, 25 jogos em agenda até final da temporada. Pode igualar Szabo, dependendo, então, do percurso portista nas taças nacionais e na Liga dos Campeões.



Sérgio Conceição e Jesualdo Ferreira estão igualados na contagem com 188 jogos. O atual treinador tem 138 vitórias, 25 empates e 25 derrotas. Jesualdo fez 126 vitórias, 30 empates e 32 derrotas.

Refira-se que os jogos em que Sérgio Conceição cumpriu castigo e foi substituído por Vítor Bruno foram contabilizados pelo Maisfutebol, tal como axontenceu com Ruben Amorim noutra ocasião.

Diferente é a situação de José Maria Pedroto e António Morais, em que o último não só foi a figura principal no banco nos jogos portistas, mas também nos treinos, devido à doença de Pedroto. Uma situação idêntica àquela vivida por Augusto Inácio e Bobby Robson, quando o inglês ficou impedido de estar nos treinos da equipa para ser operado.