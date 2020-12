Jesualdo Ferreira foi anunciado nesta segunda-feira como treinador do Boavista. O técnico regressa assim ao clube, depois de em 2006/07 ter saído no início da temporada para o rival FC Porto.

Na apresentação, o lider axadrezado recordou esse momento.

«Os adeptos não se esquecem da minha saída do Boavista como eu não esqueci», disse, aos canais do clube.

«Vim com contrato por dois anos, trabalhei sete semanas no clube, as coisas foram tratadas entre o FC Porto e o Boavista e saí. O que me sensibilizou durante o tempo que aqui estive, as pessoas, o estádio, a forma como fui tratado, deixaram sempre em mim um rastro de gratidão. Por isso, houve uma parte de mim, que está cá dentro, que disse que tinha de vir e aceitar», acrescentou Jesualdo Ferreira.

O técnico de 74 anos volta ao futebol português, depois de uma aventura no Santos, do Brasil. É um retorno após ter orientado o Sp. Braga em 2013/14.

«Foi pela forma como fui convidado que me convenceram que valia a pena voltar a um clube em que já estive e com a perspetiva de um projeto que achei e acho interessante», justificou Jesualdo Ferreira.

O treinador continuou na argumentação: «Acho que tem para o Boavista, e para o que foi a sua história, uma importância determinante. A forma como as questões me foram postos, num momento que não é fácil, motivaram ainda mais. É mais uma forma de paixão durante um ano e meio de contrato, mas acima de tudo pela proposta que é feita. E isso é ajudar a devolver o Boavista a um futuro diferente do que tem sido nos últimos anos.»

De resto, o técnico considerou que «as expectativas foram grandes porque o modelo que o clube utilizou obrigou a isso» e, portanto, entende que «face ao momento atual, poder-se-á não acreditar» num futuro risonho. «Mas eu acredito e toda a estrutura acredita que se pode avançar para melhores plataformas de rendimento», disse.

Jesualdo Ferreira concluiu: «Está lançado o desafio aos jogadores do Boavista, aos próprios sócios e todos temos saudades de não estarem aqui. está lançado o desafio à minha equipa técnica que é devolver a confiança com que se começou a época.»