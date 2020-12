Jesualdo Ferreira chegou a acordo com o Boavista na passada sexta-feira e será oficializado como novo treinador já nesta segunda-feira, apurou o Maisfutebol.

O técnico de 74 anos assinou compromisso de uma época e meia e contará na sua equipa técnica com Rui Águas e Pedro Bouças, tal como o nosso jornal havia adiantado. Jesualdo pretende também trabalhar de perto com Daniel Rosendo, que integrou a sua equipa técnica no Santos e que no início desta temporada assumiu os sub-23 dos axadrezados.

Após a saída de Vasco Seabra, Rosendo assumiu juntamente com Jorge Couto (adjunto do clube) a equipa principal de forma interina, até ao jogo da Taça de Portugal, deste sábado, em que o Boavista foi eliminado pelo Estoril.

O experiente treinador prepara-se assim para voltar ao Bessa, onde esteve na pré-época 2006/07 antes de sair para o FC Porto, onde conquistou três Ligas, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Em Portugal, Jesualdo já treinou também, entre outros clubes, Sp. Braga, Sporting e Benfica. No estrangeiro, passou por Al-Sadd, Panathinaikos, Málaga, Zamalek e Santos, a sua última experiência, que terminou em agosto.