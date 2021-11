Trabalharam juntos no Al-Sadd, e Jesualdo Ferreira não o esquece: o técnico português desejou boa sorte a Xavi Hernández na nova aventura no comando técnico do Barcelona.

«Xavi, o Barcelona sempre foi a tua vida. Que sejas muito feliz agora como treinador. Grande abraço, campeão», escreveu Jesualdo, nas redes sociais.

Jesualdo Ferreira treinou Xavi no Al-Sadd. O antigo médio espanhol sucedeu ao luso como técnico do emblema do Qatar no final da época da 2018/19.