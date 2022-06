O Zamalek de Jesualdo Ferreira venceu na receção ao Cerâmica Cleópatra, por 3-2, na 23.ª jornada da I Liga egípcia de futebol, e consolidou a liderança da prova.

A equipa do treinador português esteve a vencer por 3-0, com golos de Emam Ashour, Seifeddine Jaziri e Zizo.

No entanto, o Cerâmica Cleópatra reduziu para 3-2, com golos de Shady Hussein e Seif Teka.

Com este triunfo, o Zamalek consolidou o primeiro lugar, com 51 pontos, seguido do Pyramids, com 46 (menos um jogo) e do Al Ahly, com 44 (menos quatro jogos).