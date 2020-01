Jesús Corona cumpriu no sábado o jogo número 200 com a camisola do FC Porto.

O polivalente mexicano, que chegou à «Invicta» no verão de 2015 tornou-se no oitavo estrangeiro a chegar às duas centenas de partidas oficiais com a camisola azul e branca.

Corona, que se junta a um «clube» restrito, não teve grandes motivos para assinalar com felicidade a marca redonda: é que o FC Porto acabou por ser derrotado pelo Sp. Braga na final da Taça da Liga e, como se não bastasse, o jogador de 27 anos teve a casa assaltada.

A lista dos estrangeiros com mais jogos oficiais pelos dragões é liderada pelo antigo defesa brasileiro Aloísio, com 474 partidas.

Estrangeiros com mais partidas pelo FC Porto:

1. Aloísio, 474 jogos

2. Helton, 333

3. Drulovic, 327

4. Herrera, 245

5. Lucho González, 241

6. Fernando, 236

7. Brahimi, 215

8. Tecatito Corona, 200