Jesús Vallejo não conseguiu afirmar-se no Real Madrid mas chega ao Albacete, do segundo escalão espanhol, como um herói. Os adeptos do clube juntaram-se na rua da cidade, esta segunda-feira, e, em contagem decrescente, conheceram através de um ecrã a nova contratação.

Vallejo terminava contrato com os «Merengues» e por isso chega a custo zero. O defesa central chegou à capital espanhola no ano de 2015, proveniente do Saragoça. Nunca se conseguiu afirmar no clube, tendo sido emprestado por diversas ocasiões.

Na temporada 2024/25 realizou apenas quatro jogos, somando uma assistência. Ainda assim, Vallejo traz consigo um currículo recheado: no total dez títulos, com destaque para duas Ligas dos Campeões e uma Liga espanhola.

Assim, passados dez anos desde a chegada ao Real Madrid, o internacional espanhol sub-21 reforça o décimo classificado da última edição da II Liga de Espanha.