Jorge Jesus assumiu, em entrevista no Brasil, que a opção pelo Sporting depois de treinar o Benfica, com um pedido que o pai lhe fez quando já estava perto da morte.

«Vou-vos dizer um segredo. O meu pai foi jogador do Sporting e nos últimos dias de vida, ele pediu-me para eu treinar o Sporting», declarou, com a voz embargada, no programa «Jogo Sagrado».

Muito emocionado, Jesus assumiu que foi, então, para cumprir um sonho do progenitor que assumiu o comando dos leões. «Mas ele, coitadinho, nunca viu», lamentou.

Veja o momento em que Jesus se emociona a contar o episódio: