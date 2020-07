Mohamad Safa, um oficial das Nações Unidas, partilhou a fotografia de um jovem palestiniano, Jihad Al-Suwaiti, que durante várias noites trepou a parede do hospital central de Hebron para ver a mãe, que estava internada, na Unidade de Cuidados Intensivos, após testar positivo para Covid-19.



«O filho de uma mulher palestina infectada com COVID-19, trepou à janela do seu quarto, no hospital, para se sentar e vê-la, todas as noites, até ela morrer», escreveu Mohamad Safa, na legenda da fotografia que se tornou viral.



A mãe do jovem da cidade de Beit Awa, na Cisjôrdania, acabaria por falecer no passado dia 16 de julho. Rasmi Suwaiti, de 73 anos, morreu poucos minutos depois da visita do filho à janela, segundo o Indian Express.