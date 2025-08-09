Joan González tomou uma decisão que poucos atletas profissionais pretendem tomar. O jovem médio de apenas 23 anos, que estava vinculado com Lecce (Itália), foi diagnosticado com um problema cardíaco congénito, que o obrigou a abandonar os relvados em tenra idade.

Um relatório que foi recebido na pré-época do ano passado e o afastou dos revelados na última temporada. Passado um ano, a decisão de pendurar as botas foi imperativa.

O espanhol, que é natural da Catalunha, fez parte da formação em La Masia, academia Barcelona. Rumou a Itália, pelas portas do Lecce, na época 2021/22, para representar os sub-19.

González foi promovido à equipa principal na temporada seguinte, tendo partilhado balneário com o atual capitão do Sporting Morten Hjulmand, que na altura capitaneava também o emblema italiano. Joan González cumpriu duas épocas no Lecce. Fez no total 66 jogos, somando dois golos e quatro assistências.

«Hoje é um dos dias mais difíceis, mas também um dos mais significativos da minha vida, tanto a nível pessoal como profissional. Após meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou o momento de comunicar que ponho um ponto final na minha carreira como jogador de futebol», começou por referir o jogador na publicação.

Joan González deixou também uma mensagem bastante emotiva ao Lecce que, no final de contas, foi o único clube que representou a nível profissional.

«Obrigado ao Lecce e ao seu presidente por me terem aberto as portas de um clube maravilhoso. Obrigado aos treinadores que confiaram em mim, pelas suas exigências, pelas suas palavras e por tudo o que me ensinaram, dentro e fora do campo. Aos colegas, à equipa técnica, aos funcionários do clube e aos adeptos: senti o vosso apoio em cada passo. Não são apenas espectadores, fazem parte desta história que vivi. Obrigado por me fazerem sentir parte de uma verdadeira família. (...) Obrigado, Lecce, por cada passeio tranquilo pelo centro, por cada saudação na rua, por cada recanto que já faz parte de mim. Foi um privilégio viver aqui. Lecce terá sempre um lugar muito especial no meu coração», concluiu o médio de apenas 23 anos.