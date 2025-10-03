Joana Marques
Há 47 min
Joana Marques absolvida no caso contra os Anjos
Humorista foi ilibada do pagamento de um milhão de euros à dupla de cantores
Joana Marques foi absolvida no caso em tribunal contra os Anjos, que exigiam à humorista um milhão de euros por danos morais.
A informação estão a ser avançada pela CNN Portugal, a qual avança que o tribunal considerou «improcedente» na sua totalidade a queixa, absolvendo assim Joana Marques e obrigando ainda os Anjos a pagar as custas do tribunal.
O caso chegou a tribunal na sequência de um vídeo humorístico publicado por Joana Marques nas próprias redes sociais, o qual mostrava partes da atuação da dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado antes de uma prova do MotoGP em Portimão.
Numa primeira fase, que aconteceu no ano passado, foi tentado um acordo em audiência preliminar, o que não foi alcançado.
