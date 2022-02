Dani Alves teve um domingo agitado. O experiente lateral brasileiro contribuiu para a vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid (4-2) com uma assistência e um golo, antes de ser expulso devido a uma entrada duríssima de pitons na perna de Carrasco.



Já depois do encontro, quando seguia para casa a par da companheira Joana Sanz, o internacional canarinho foi surpreendido por um adepto.



«Tu és muito bom, mas a tua namorada é muito linda», atirou o jovem, de forma inesperada.



Joana Sanz esboçou um sorriso e Dani Alves fez o mesmo, antes de lançar uma «ameaça» bem-disposta ao adepto, perante as gargalhadas generalizadas.



Dani Alves e a espanhola Joana Sanz, modelo e influencer, estão juntos desde 2015 e casaram em 2017.



O vídeo do «incidente»: