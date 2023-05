A 106.ª edição da Volta Itália fica decidida este sábado com o terceiro contrarrelógio, em formato «cronoescalada», saindo de Tarvisio para apenas 18,6 quilómetros, em subida, até à meta em Monte Lussari.

No final desta etapa sairá o vencedor, uma vez que a última etapa, no domingo, será apenas da consagração do vencedor, até à chegada a Roma.

EM DIRETO: acompanhe a 20.ª etapa do Giro

O pelotão vai ser dividido em três grupos, separados entre si em 45 minutos. O primeiro corredor sairá para a estrada pelas 10h30. O segundo arranca pelas 13h50, com José Joaquín Rojas, e fecha pelas 14h29, com Edoardo Zambanini.

João Almeida integra o último grupo e será o antepenúltimo a sair para a estrada, pelas 16h08.

Classificação geral dos três primeiros:

Geraint Thomas, 81:55.47 horas.

Primoz Roglic, a 26 segundos.

João Almeida, a 59 segundos.