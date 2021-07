João Cancelo foi a grande ausência no leque de jogadores de Portugal que disputaram o Campeonato da Europa de 2020. A 13 de junho, a Federação Portuguesa de Futebol informou que o lateral do Man. City tinha testado positivo à covid-19, levando ao afastamento imediato de Cancelo, que seria substituído por Diogo Dalot.



Depois de cumprir o necessário período de isolamento, João Cancelo entrou de férias e, nos últimos dias, rumou às Maldivas com a namorada Daniela Machado.



O jogador português tinha uma surpresa preparada para esta estadia na ilha tropical: um pedido de casamento na praia, num cenário idílico.



Daniela Machado disse sim, como ambos relevaram nas redes sociais, este domingo. João Cancelo e Daniela Machado são pais de Alicia, que nasceu a 23 de dezembro de 2019.



Veja as fotografias do pedido de casamento e das férias de João Cancelo.