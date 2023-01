João Cancelo vai ser reforço do Bayern Munique por empréstimo do Manchester City.

A notícia foi avançada pelo The Athletic e confirmada pelo Maisfutebol. O lateral direito vai ser cedido até final da temporada, ficando o clube alemão com uma opção de compra do passe no valor de 70 milhões de euros.

João Cancelo já viajou, de resto, para Munique, para realizar os exames médicos e cumprir todas as formalidades, de forma a assinar contrato antes do fecho do mercado.

O internacional português, de 28 anos, prepara-se assim para experimentar o quarto grande campeonato, depois de ter jogado em Espanha (Valencia), em Itália (Inter Milão e Juventus) e em Inglaterra (Manchester City).

Formado no Benfica, Cancelo deixou o clube encarnado com apenas dois jogos realizados na equipa principal, tendo por isso construído toda a carreira no estrangeiro.

De resto, João Cancelo já foi visto em Munique, para concluir todas as burocracias para se tornar oficialmente jogador do Bayern. As imagens foram recolhidas por Torben Hoffmann, jornalista da Sky Sports da Alemanha.