João Cancelo, defesa português, prestou declarações à RTP3 depois da vitória por 5-0 frente à Arménia, a contar para a qualificação para o Mundial de 2026. O jogador do Al Hilal mostrou-se satisfeito com o regresso à seleção e comentou ainda o crescimento da Liga saudita.

Regresso à seleção apadrinhado com uma boa exibição

«Considero que fiz uma boa exibição, já precisava disso também. Infelizmente tive a minha lesão em março, tive uma recaída um pouco depois e não consegui ajudar a equipa nessas paragens. Hoje queria dar uma resposta a mim mesmo e a todas aquelas pessoas que sempre me apoiaram. Foi isso que tentei fazer hoje.»

Sente-se a 100 por cento fisicamente

«Sim, obviamente que sim. Um bocado ainda com medo porque nunca tinha tido lesão destas antes, mas com trabalho tudo se consegue e espero que não tenha mais essas essas infelicidades.»

Crescimento da Liga saudita

«Estou muito contente na Arábia Saudita e no clube onde jogo. A liga está cada vez mais competitiva o que me deixa muito feliz porque é um país que está a investir muito no futebol. Cada vez melhores jogadores e mais jovens vão jogar para a Arábia Saudita. Tanto eu como a minha família estamos muito felizes lá.»







