O Manchester City venceu de forma segura o Swindon Town, fora de portas (1-4), em encontro referente à 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra.



Bernardo Silva inaugurou o marcador em Swindon, ao minuto 14, surgindo no local certo para finalizar após um bom trabalho do jovem Cole Palmer na direita.



Gabriel Jesus (28m), Gundogan (59m) e o próprio Cole Palmer (82m) marcaram os restantes golos do Man. City, com Harry McKirdy (78m) a apontar o tento de honra para os locais.



João Cancelo e Rúben Dias foram titulares a tempo inteiro na formação orientada por Pep Guardiola, tal como Bernardo Silva.



Veja aqui o golo do internacional português: