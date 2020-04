Margarida Corceiro partilhou nesta sexta-feira uma imagem ao lado de João Félix, uma imagem de felicidade depois de um treino em casa. O jogador do Atlético de Madrid procura manter a forma neste período de paragem nas competiçoes e tem contado com a companhia da namorada.



«Todos os dias, depois de treinar», escreveu Margarida Corceiro, como legenda de uma fotografia em que surge às cavalitas de João Félix.



O internacional português não descura a preparação física mas tem aproveitado o tempo em casa para outras atividades, como os jogos de Fortnite no seu canal de Youtube ou o torneio solidário de FIFA20, em que foi goleado por Bruno Guimarães, jogador do Lyon.