João Félix esteve em Lisboa com a Margarida Corceiro, após o final da Liga espanhola, e a namorada do jogador português do Atlético de Madrid partilhou uma fotografia do casal nas redes sociais.



«Sempre tu», escreveu Margarida Corceiro, em inglês, recebendo de volta uma mensagem carinhosa de Félix, igualmente na língua inglesa: «O meu amor».



A namorada do internacional português tem passado os últimos dias entre Lisboa e o Algarve. Depois dos compromissos na capital, onde participa nas filmagens da nova novela da TVI, «Bem me Quer», Margarida rumou ao sul do país para alguns dias a bordo de uma embarcação na Ria Formosa.



Veja as imagens na galeria em anexo.