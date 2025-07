João Félix será mesmo reforço do Al Nassr e já só falta oficializar. O jogador, inclusivamente, já se encontra em solo austríaco, onde deverá estar prestes a ser anunciado como reforço do clube saudita.

Já foram reveladas as primeiras imagens do português no Al Nassr. Félix chegou com estilo, até porque, como noticiamos, Ronaldo fez questão de o transportar no privado, para que o novo colega chegasse o mais cedo possível.

O jogador foi filmado com dois membros do clube saudita. Eles bem tentaram parar o vídeo, mas de nada valeu, já estava tudo filmado. O jogador apareceu a caminhar, tranquilamente, sem dar muita atenção à câmara.

João Félix deverá assinar com o Al Nassr nas próximas horas. O internacional português vai ser treinado por Jorge Jesus e vai jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.