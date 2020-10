João Félix viveu uma noite fantástica, na vitória por 3-2 sobre o RB Salzburgo: o português fez dois golos, rematou de bicicleta à trave, atirou duas bombas que ficaram perto do golo e ainda encheu o jogo de pormenores deliciosos, como aquele em que parou a bola trocando os pés.

«Se exibições como esta me ajudam a aliviar a pressão? Fazem-me sempre essa pergunta, mas eu tento apenas divertir-me. A Liga dos Campeões é onde mais gosto de jogar, dá para ver essa felicidade em campo e é assim que quero continuar», começou por dizer no final do jogo.

«Foi um grande jogo de equipa, estivemos felizes com a bola, jogámos bem e por isso os resultados vão aparecer e vamos fazer grandes jogos.»

Pelo caminho, João Félix foi questionado sobre as falhas na defesa, que permitiram ao RB Salzburgo fazer dois golos e virar o resultado, ficando a ganhar no início da segunda parte.

«Temos que dar mérito ao adversário, que mostrou ser uma equipa que ataca bem. No segundo golo dele, logo após o intervalo, talvez estivéssemos um pouco distraídos, mas depois recuperámo-nos do choque e conseguimos a vitória.»

Por fim perguntou-se a João Félix como ia celebrar o bis apontado esta noite. «Vamos ver, talvez com uma festa», respondeu o português.