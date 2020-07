João Félix foi substituído na vitória desta noite do Atlético de Madrid frente ao Maiorca e, ao abandonar o terreno de jogo, não escondeu o desagrado pela situação.

Após o jogo, e em declarações na flashinterview da Movistar, o técnico dos colchoneros, Diego Simeone, desvalorizou a atitude do jovem internacional português.

«Tinha um toque do jogo com o Alavés, estava à procura de encontrar a sua melhor forma. Em todos os jogos tem boas situações para marcar e esperamos que com calma e tranquilidade ele possa encontrar a qualidade que tem e marcar, que é o que gosta de fazer», afirmou.