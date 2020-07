Germán Burgos, que deixou o cargo de adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, concedeu uma entrevista ao El Pais em que, entre outros temas, aborda a integração de João Félix.

«João Félix e Lemar? Temos a nossa ideia de jogo e o jogador que chega tem de adaptar-se. Conseguir uma ideia e sobretudo desenvolvê-la durante tantos anos é o mais difícil. Isso passou-se com Griezmann e com outros que tiveram de jogar com o coração. É isso que se pede ao grupo: ir do individual para o coletivo», começou por afirmar Burgos, respondendo em seguida ao facto de o português não ter voltado a jogar sobre a direita desde que se queixou do seu posicionamento:

«São escolhas. Temos um jogador excecional e temos de lutar para não o perder, porque este rapaz é uma das jóias da última geração de jovens talentos. Tentamos recuperá-lo para que esteja bem», afirmou Burgos, que defendeu Félix mesmo quando confrontado com o facto de o português ter sido criticado, até internamente, por rematar demasiado à baliza: «São dados individuais, mas e se faz golo? Não o podemos limitar, é um avançado.»

Burgos, de 51 anos, anunciou que irá a sua carreira como treinador principal, depois de nove épocas como adjunto de Simeone no Atlético de Madrid.