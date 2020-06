João Félix voltou à competição, e com estrondo. O avançado português fez os dois primeiros golos na vitória do At. Madrid por 5-0 sobre o Osasuna. Depois de ter falhado a deslocação ao terreno do Athletic, por suspensão, o ex-Benfica deu o mote para a goleada dos colchoneros.

A imprensa espanhola não ficou indiferente à exibição do Golden Boy, que ecoou em todas as páginas desportivas.

O Sport escreve que «João Félix bisa no seu regresso e lidera uma esmagadora vitória». O jornal catalão diz ainda que os madrilenos conseguiram uma «vitória no El Sadar por 5-0, liderados por um João Félix brilhante».

Já a Marca faz manchete com «João Félix foi a figura com um bis», sendo que o As destaca o «oportunismo» do número 7 «Depois do jogo de suspensão que marcou o regresso da Liga, João Félix regressou e voltou a demonstrar com três detalhes - uma vírgula incluída - e dois golos plenos de oportunismo, que é o melhor futebolista do Atlético de longe e que o treinador deve montar um sistema à volta deste craque. Diego Simeone não vai fazer isso porque não quer ou não sabe, por isso é normal que o português se vá embora para uma equipa onde disfrute mais do estilo de jogo e o objetivo seja ganhar títulos e não ser quarto na liga, como fez Rodri Hernández», escreve a Marca.

Já o Mundo Deportivo fala de um «jogaço do futebolista luso no seu regresso à competição». O mesmo meio de comunicação também afirma que «se esperava com ansiedade o regresso do português, baixa no San Mamés por suspensão, e desde o primeiro momento corroborou o que se viu nos treinos». «Estava com vontade de ser protagonista», sentencia.

O Português terá na reta final do campeonato oportunidade de mudar a opinião dos que o foram criticando ao longo do ano. O Atlético está nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, e tenta chegar ao terceiro lugar da liga, neste momento ocupado pelo Sevilha.