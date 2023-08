João Félix não saiu do banco de suplentes do Atlético Madrid na vitória frente ao Granada (3-1) e teve de facto uma noite para esquecer.

O avançado português foi assobiado quando o seu nome foi anunciado nos altifalantes do estádio. Depois, assistiu a todo o encontro sem ser lançado por Diego Simeone.

Após o apito final, João Félix realizou alguns exercícios no terreno de jogo, a par de outros elementos não utilizados pelo treinador do At. Madrid.

Nessa altura, os adeptos colchoneros voltaram a visar o internacional luso, com graves insultos. Recorde-se que o ambiente piorou significativamente quando o avançado decidiu admitir publicamente o desejo de jogar no Barcelona.