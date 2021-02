«Polémico».

Em Espanha, é assim que estão a caracterizar o festejo de João Félix no golo que apontou na vitória do Atlético de Madrid no terreno do Villarreal, por 2-0.

O jornal As, por exemplo, realça que o internacional português «celebrou com raiva a olhar para o banco, apesar de não se saber se era para Simeone».

«O golo melhora-lhe as estatísticas, mas pode trazer-lhe consequências», escreve a publicação, frisando que Félix não marcava desde janeiro.

O jornal Marca faz manchete com esse momento. «O líder manda calar», escreve o reputado jornal madrileno, que questiona também a quem é que o jogador formado no Benfica mandou calar.

Manchete parecida tem o Mundo Deportivo, publicação catalã: «O Atlético manda calar 'La Cerámica'.» «Um gesto e uma celebração que não se percebeu muito bem para quem era dirigida. Se foi um gesto de raiva ou se foi um gesto para o seu treinador [Simeone] por ter sido suplente no jogo», escreve o MD.

Também o Sport destaca a atitude de Félix, «uma mensagem irreproduzível em português com dedicatória aos críticos».

Por fim, o El País assume que o festejo de João Félix é de alguém que se sente «criticado». «O remate cruzado do português foi fulgurante. E a sua celebração a calar bocas descreveu um jogador que se sente criticado», escreveu o generalista.