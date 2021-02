Suplente na deslocação ao terreno do Villarreal, João Félix entrou ao intervalo e marcou um golaço na vitória do Atlético de Madrid, mas surpreendeu na hora de festejar: o avançado português manteve-se de cara fechada e mandou calar alguém do próprio banco, com alguns impropérios pelo meio.

No final da partida, o técnico dos colchoneros desvalorizou a situação e admitiu que gosta de jogadores rebeldes.

«Quem é que Félix mandou calar? Temos de lhe perguntar. O melhor é perguntar-lhe porque é que ele fez aquilo. Fez um golaço, entrou bem e é disso que precisamos nele. Adoro jogadores rebeldes», confessou, à Movistar.

Mais tarde, na conferência, o técnico argentino voltou a tocar no assunto: «Não me lembro da última vez que o Félix tinha marcado. Já tinha sido há algum tempo. Adoro jogadores rebeldes, com orgulho.»