A viver um dos melhores momentos da ainda curta carreira, João Félix tem sido o centro das atenções no Atlético de Madrid. O treinador dos colchoneros, Diego Simeone, quer que o jovem português trilhe o próprio caminho e rejeita apontá-lo como «o futuro Messi» da equipa.

«Novo Messi? Estamos a falar do João e ele vai ser o João. Tudo o que ele se proponha a fazer vai ser em seu próprio nome. Ele cresce a cada dia, entusiasma-nos e ficamos animados porque está muito bem», disse o técnico argentino, em conferência de imprensa, citado pelo AS.

O Atlético de Madrid é a única equipa invicta na La Liga esta temporada, e o próximo encontro é diante do Barcelona, a quem os colchoneros não vencem desde 2010, em jogos de campeonato.

«Cada jogo é sempre uma oportunidade e este também. Vamos tentar levar o jogo para onde possamos provocar danos e jogar o encontro que queremos. É rival com hierarquia, um plantel que se está a renovar, com jogadores jovens e com experiência de alto nível. Vai ser duro, difícil, como sempre contra eles. Vamos procurar o que queremos há muito tempo», anteviu.

O encontro entre Atlético de Madrid e Barcelona está marcado para este sábado, a partir das 20h00, no Wanda Metropolitano.