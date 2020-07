Diego Simoene voltou a sair em defesa de João Félix, internacional português do Atlético de Madrid que tem sido criticado pelas exibições mais recentes.

Na véspera do jogo com o Celta de Vigo, que o avançado vai falhar por lesão, o técnico dos colchoneros pediu tempo para o seu pupilo.

«Félix começou [o jogo com o Maiorca] com entusiasmo, a criar ocasiões de golo, como sempre. E há outras situações em que tem de melhorar. Focamo-nos sempre no João, mas há outros, como Lodi – um rapaz jovem que tem jogos extraordinários e outros em que não mantem o equilíbrio. Vamos dar-lhes tempo, têm talento e qualidade. Precisam de se envolver com o grupo e ter paciência», afirmou, citado pela Marca.

«Às vezes custa, mas poucos futebolistas são jogadores feitos aos 20/21 anos. Ele [Félix] é um rapaz humilde e educado, que se dá bem com toda a gente. Precisa de tempo», prosseguiu.

«É o seu primeiro ano no Atlético. Não me surpreende nada o que está a acontecer. Temos a certeza que vai evoluir. Não me surpreende absolutamente nada», disse ainda.