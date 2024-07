O futuro de João Félix não deve passar pelo Atlético Madrid.

Este domingo, depois de ter falhado o particular com o Numancia (1-1), o internacional português treinou durante cerca de uma hora, juntamente com Reinildo e quatro elementos da equipa técnica nas instalações do clube espanhol.

Em dia de folga do plantel, Félix chegou ao centro de treinos num carro particular cedido pelo clube, mas à saída, e com uma pequena mala de viagem, o português deixou o local num táxi, como ficou registado pela câmera da CNN Portugal presente no local.

O futuro continua indefinido e fala-se numa possibilidade de reforçar o Aston Villa ou o Benfica.