Esta quinta-feira, João Félix voltou a treinar com o plantel do Atlético Madrid, depois de ter falhado a sessão passada devido a um «desconforto» no particular com a Juventus.

O internacional português vai trabalhando às ordens de Diego Simeone, mas ainda não tem o futuro definido para a temporada 2024/25.

Na imprensa internacional apontam o avançado ao Chelsea.